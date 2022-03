VIDEO: Joven relata cómo su novia lo engañó con sus padres "abro la puerta y los tres en la sala…"

CIUDAD DE MÉXICO.-Un usuario de redes sociales, identificado en redes como Marco Chávez, relató cómo se dio cuenta que su novia lo estaba engañando con sus propios padres.

De acuerdo con su historia, la joven tenía muy buena relación con la familia Chávez, por lo que en un principio le parecía bastante normal que los visitara aún y cuando él no estaba en casa.

Sin embargo, todo cambió el día en que se encontró con una escena que le dejaría un trauma: su novia y sus papás estaban completamente desnudos en la sala.

Imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir”, mencionó.

Abandonó su hogar tras esta situación

Pese a lo ocurrido, el tiktoker recordó que sus padres y la mujer intentaron negar que hubiera algo entre ellos.

“Cuando los veo, todavía me dicen: “No, no es lo que parece”, o sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los hue... de hacerlo, ten los hue... para aceptarlo”, agregó.

Tras esta situación, la relación con su novia llegó a su fin y que la confianza con sus padres cayó, por lo que aseguró tener que acudir a terapia para hablar sobre ello. Además, se habría salido de la casa de sus papás y abandonó sus estudios para conseguir un empleo y solventar los gastos.