VIDEO: Exhiben cruel maltrato animal en hotel para perros "Dogtime" en Ciudad de México; asfixian y golpean a un can

No deja de sorprender tanta maldad….



Hotel Dogtime está siendo investigado por Autoridades CDMX#MaltratoAnimal es un DELITO y una disculpa de la empresa no es suficiente



A l@s que me han escrito, les digo que desde ayer estoy trabajando para que se castigue al responsable pic.twitter.com/CIxwPl7pY6