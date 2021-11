VIDEO: Cantan “las mañanitas” a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Cantan las “mañanitas” al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 68.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no acudieran a cantarle "Las Mañanitas", esta mañana de sábado seguidores acudieron a Palacio Nacional para festejar su cumpleaños número 68.

Alrededor de una docena de simpatizantes del Ejecutivo federal se presentaron desde las 06:00 de la mañana en el recinto histórico acompañados de un mariachi y de un pastel, decorado con una imagen caricaturizada del presidente López Obrador.

El pastel fue puesto en una mesa frente a Palacio Nacional dentro de un corazón diseñado con hojas de rosas rojas y blancas -en referencia a los colores de Morena -y dentro de él también el último libro del mandatario federal "A la mitad del camino".

Así se escucho EL REY y se creo Es un Honor Estar con Obrador en el AMLOFEST Mañanitas a AMLO



— Shion (@ChicShion) November 13, 2021

Cantan “las mañanitas” desde el Palacio Legislativo

También desde el Palacio Legislativo los diputados cantaron “las mañanitas” al presidente de la República Mexicana.

Feliz Cumpleaños Presidente AMLO.

Le cantamos las mañanitas desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.



— Miguel Torruco Garza (@MiguelTorrucoG) November 13, 2021

El pasado 8 de noviembre, el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes que este sábado que cumple 68 años de edad no le llevaran pasteles ni música, "no hace falta".

El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que mi mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero", llamó.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias… Que me da pena; que, así como me ven soy tímido y me da mucha pena", dijo sonriendo.