Alianza PAN, PRI, PRD amenaza a Morena de romper diálogo en reformas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Alianza legislativa Va por México PAN, PRI, PRD amenaza romper diálogo en la discusión de todas las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la negativa a negociar el Presupuesto de Egresos 2022, la alianza legislativa de Va por México prevé romper el diálogo con Morena sobre cualquiera de las reformas constitucionales que pretenda el Gobierno federal, incluidas la eléctrica, la electoral y sobre la Guardia Nacional.



El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reprochó la negativa del Gobierno a atender las reservas de la oposición, lo que los ha llevado, dijo, a responder con la misma moneda.

Si hoy no escuchan, mañana no escucharemos. No es un intercambio, la mayoría está obligada a construir acuerdos y si no quiere construir acuerdos hoy, que no nos busque después", declaró.