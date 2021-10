"Usted es llorón y sensible": Ricardo Salinas Pliego se pelea con Hernán Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego se peleó con el periodista Hernán Gómez luego de que le solicitara una entrevista.

En redes sociales, Hernán le solicitó entrevistarlo para platicar sobre su libro titulado: Ideas sobre la libertad que cambian al mundo.

"¿Ricardo Salinas Pliego me das una entrevista para hablar de este libro? Tons qué, Ricardo Salinas Pliego, ¿si o no? Prometo que va a ser divertido..", le escribió Hernán.

A esta solicitud, el dueño de TV Azteca lo llamó pendejo y le pidió que se presentara.

"Pero dígame… ¿Quién es usted, o qué hace, o que vende? No estoy yo como para estar invirtiendo mi tiempo en cualquier pendejo, preséntese primero", le señaló Salinas a Hernán.

El periodista afirmó que no entendía porque tuvo que recibir como respuesta un insulto ante la invitación a la entrevista.

"No entiendo porqué tiene que insultarme, yo lo estoy tratando con respeto y genuino interés en hacerle una entrevista. Buenas noches".

Ricardo Salinas Pliego dice que nunca lo insultó

El también dueño de Banco Azteca, se disculpo y afirmó que él nunca lo insultó.

"Me disculpa pero yo jamás lo insulté… yo solo le pedí que se presentara, porque luego hay mucho pendejo que nunca ha logrado nada pidiéndome entrevistas, y la verdad no tengo tiempo… si le quedo el saco, pos’ ahora si qué disculpe usted".

Pero ahí no finalizó la discusión, pues Gómez contestó y le dijo que era de los que tira la piedra y esconde la mano.

"No esconda la mano después de tirar la piedra. Si tiene tiempo para tanto tuit y tanto insulto, también lo tiene para dialogar en una entrevista. Aportaría más. Sería algo diferente. Hay muchos que lo queremos escuchar. Anímese a salir de esa tuitera zona de confort. ¿Lunes?".

Por último, Salinas de burló de Hernán y dijo que él da entrevistas a quien se le da la gana.

"Jajaja ahhh vas a seguir???? Mi tiempo lo invierto como se me da mi gana, con quién se me da mi gana y dónde se me de mi gana… por que es MI VIDA y cuido mucho en que la “invierto”… después de ver que usted es llorón y sensible, no tengo tiempo para usted".