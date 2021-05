Tunden a Tinieblas por quedarse callado ante pregunta sobre comunidad LGBT en debate

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el "Debate chilango" entre candidatos y candidatas para la alcaldía Venustiano Carranza, realizado este viernes, el luchador "El Tinieblas" quedó en silencio luego de que la moderadora Pamela Cerdeira lo cuestionó sobre el impulso al respeto, la aceptación y la inclusión la comunidad LGBT+ en la alcaldía.

"¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTQ en la alcaldía?", se le preguntó a Manuel Leal Navarro, a quien después de 15 segundos de quedarse en silencio se le repitió la pregunta.

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. �� pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

Otra vez, tras varios segundos de silencio, el candidato de Redes Sociales Progresistas no respondió sobre sus propuestas en favor de la comunidad LGBT+ y destacó sus recorridos que ha hecho en la alcaldía y mencionó el tema de la inseguridad y la protección a madres solteras.

"Es muy importante los recorridos que he hecho por toda la Alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer. Muchas mujeres se quejan porque no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen que comer y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras”, respondió.

Se quitará la máscara en caso de ganar

Tras enmudecer en el debate, usuarios y usuarias de redes sociales criticaron la falta de propuestas del candidato luchador.

De ganar las elecciones el próximo 6 de junio, "El Tinieblas" dijo que se quitaría la máscara porque dejaría al descubierto su rostro para que los vecinos lo puedan conocer.