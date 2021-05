Tinieblas Jr. se disculpa con Macky por “nalguearla” y le pide que regrese al concurso de baile

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que surgió después de que Tinieblas Jr. nalgueara a su compañera Macky González, durante su presentación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el luchador le volvió a pedir disculpas a la deportista y le pidió que volviera a la competencia.

Fue el viernes pasado cuando Macky y Tinieblas Jr. Presentaron su número de baile en el reality del matutino “Hoy” en el que estaban participando, cuando en algún momento de la canción el luchador le propició una nalgada a su compañera, misma que no estaba marcada en la coreografía.

En esos momentos, la deportista se desconcentró y se ofendió con Tinieblas Jr. por haberla golpeado en el glúteo sin su consentimiento, por lo que decidió parar el baile y ponerse a llorar.

En redes sociales explotaron contra el luchador y lo señalaron de haber acosado sexualmente de Macky, quien se sintió mal por el acto y no se sintió apoyada, ni por los jueces ni a producción del programa al decirle que no era profesional por no seguir bailando.



La disculpa

Una de las tantas disculpas del luchador hacia Macky fue a través de las cámaras de “Hoy”, donde ambos estuvieron presentes y Tinieblas Jr. se dirigió hacia su compañera, quien explicó del por qué de su reacción.

Quiero pedirte una sincera disculpa por lo que hice, por la actitud y por haber dicho que eras poco profesional, ya que, cualquier persona que no se sienta cómoda con esta situación tiene derecho a decirlo”, externó.

El luchador profesional destacó que la actitud de su compañera le pareció valiente y, al igual que todas las mujeres que alzan la voz por cualquier situación similar, tienen su apoyo sincero.

“Por eso reitero mi disculpa con Macky, por lo que hice y también disculparme con su familia y con todas las mujeres que ofendí, y creo que lo más importante es que sepas que reconozco lo que hice, lo que no estuvo bien y fue un error”, reiteró.



Macky González reacciona ante disculpa de Tinieblas Jr.

Ante la disculpa pública de su excompañero de baile, Macky González revela que ambos habían creado un vínculo de confianza como compañeros de competencia, pero con lo que sucedió se desvaneció por completo.

“Nosotros, les voy a decir de una manera muy sincera, habíamos forjado un lazo de confianza muy fuerte por el contacto físico que complica un baile; sin embargo, lo que pasó ese día no fue consensuado y, por eso, reaccioné de la forma en la que reaccioné”, explicó.

La mujer, de 31 años de edad, resaltó que la televisión sirve para romper paradigmas y compartir valores, formas de pensar y denunciar actos que pudieran incomodar a las personas.

“Reiterando que jamás se queden calladas ante una situación así”, apuntó.

Agradeció a su excompañero tinieblas por haberle pedido nuevamente una disculpa y le hizo saber que el tiempo que pasaron juntos fue bonito y le dio gusto haberlo conocido, a lo que el enmascarado le dijo que le gustaría volverla a ver en el “repechaje” del programa, ya que era muy buena bailarina.