Revocación de Mandato: TEPJF declara invalidez por no alcanzar el 40% de participación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez debido a que el ejercicio consiguió el 17 % y no el 40 % previsto en la Ley, por lo que no es vinculatorio.

Campeche: Investigan a Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito

Renato Sales Heredia, Fiscal General del Estado de Campeche, anunció que se está integrando una carpeta de investigación contra el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien actualmente es el dirigente nacional del PRI, debido a que sus ingresos como servidor público no van acorde a la cantidad de bienes y propiedades que ostenta.

1 de Mayo, Día del Trabajo, así es como te deben pagar si lo trabajas

“Bien cuajado” y con “billullos”; esto te van a pagar si trabajas el 1 de Mayo, Día del Trabajo. El día 1 de Mayo es conmemorado como el Día Internacional del Trabajo, y aunque no contempla un “puente”, sí debes ganar un dinerito extra por trabajar este día considerado oficialmente como festivo.