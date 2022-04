Revocación de Mandato: TEPJF declara invalidez por no alcanzar el 40% de participación

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez debido a que el ejercicio consiguió el 17 % y no el 40 % previsto en la Ley, por lo que no es vinculatorio.

El dictamen, donde se da por concluido el proceso de revocación, determina que no es procedente emitir la declaratoria de validez, por no haberse alcanzado el requisito de participación ciudadana exigido por la Constitución el ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos.

El proceso de revocación de mandato visibilizó que aún es necesaria la construcción de procesos más sólidos de democracia directa para hacerlos propios y percibir su utilidad social", mencionó el magistrado presidente del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón.

En la sesión también estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el presidente del INE, Lorenzo Córdova; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, así como consejeros electorales.

Participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato

La consulta de Revocación de mandato se llevó a cabo el pasado domingo 10 de abril, donde el INE contabilizó una participación ciudadana de 17.77 %, es decir, 16 millones 501 mil 137 votos, de una lista nominal de 92 millones 823 mil 216 electores.

De estos, 15 millones 157 mil 996 votos fueron a favor de que López Obrador siga en el cargo hasta 2024, mientras que la opción de que se le revoque el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 6.4 %, es decir 1 millón 63 mil 115 votos.