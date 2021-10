Ebrard confirma que buscará ser el candidato a la presidencia de México en 2024

Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que buscará ser el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México en las elecciones federales de 2024. En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el canciller manifestó que competir por el cargo "forma parte de su proyecto de vida".

Anuncia embajador Ken Salazar Requisitos para viajar a EU a partír de 2021

A partir de 2022, los viajeros que ingresen a Estados Unidos vía terrestre o en embarcaciones deberán tener esquema completo de vacunación Covid-19 y prueba de su vacuna. En un comunicado, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, indicó que sea por motivos esenciales o no esenciales, deberán tener esquema completo de vacunación.

Rocío Nahle: "No vamos a permitir que un grupito con intención particular afecte a una obra tan importante"

No vamos a permitir que un grupito, con una intención particular, de beneficio particular, afecte a una obra tan importante” declaró Rocío Nahle, Titular de la secretaría de Energía, al ser cuestionada sobre el conflicto en dos bocas. Varios reporteros le cuestionaron sobre los motivos del conflicto laboral de dos bocas, ¿es verdad que no les quieren pagar las horas extras?, a lo que Rocío Nahle le contesta que es mentira, aseguró que las empresas les están pagando el “dobleteo”.