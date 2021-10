Rocío Nahle: "No vamos a permitir que un grupito con intención particular afecte a una obra tan importante"

CIUDAD DE MÉXICO.- “No vamos a permitir que un grupito, con una intención particular, de beneficio particular, afecte a una obra tan importante” declaró Rocío Nahle, Titular de la secretaría de Energía, al ser cuestionada sobre el conflicto en dos bocas.

Varios reporteros le cuestionaron sobre los motivos del conflicto laboral de dos bocas, ¿es verdad que no les quieren pagar las horas extras?, a lo que Rocío Nahle le contesta que es mentira, aseguró que las empresas les están pagando el “dobleteo”.

Son diez personas que están con esto, y que pues, no vamos a permitir que haya un desorden no vamos a permitir que un grupito, con una intención particular, de beneficio particular, afecte a una obra tan importante que le esta dando empleo a más de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país, es una obra que va bastante bien”.