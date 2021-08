Reapertura fronteriza no será en corto plazo: Ebrard

La frontera, cerrada parcialmente a las actividades no esenciales desde el 20 de marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, ha sido tema bilateral desde hace meses, sin lograrse un acuerdo para la reapertura.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que la decisión no se debe solamente a los casos de la variante Delta, sino a otros factores. El canciller precisó que en algún momento deberá normalizarse la situación de la frontera Norte, pero no en este momento.

Estados Unidos donará 3.5 millones de vacunas Moderna contra Covid-19 a México

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que Estados Unidos donará a México 3.5 millones de vacunas Moderna contra contra Covid-19, aunque no indicó la fecha de recepción. Cabe recordar, que Cofepris dio el visto bueno a este biológico cuyo uso de emergencia está autorizado en 50 países.

Tormenta tropical Grace avanza con dirección a territorio mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 21 avanzará sobre el sur y centro de la República y en su camino, interaccionará con un canal de baja presión causando precipitaciones muy fuertes en el noroeste, incluido el Valle de México.

Asimismo, la onda tropical número 22 ingresará a la Península de Yucatán y se cruzará con otra borrasca, provocando tormentas sobre el oriente y sureste de México.