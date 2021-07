AMLO asegura tener "la conciencia tranquila" ante la liberación de Ovidio Guzmán

Durante la conferencia de prensa de esta mañana en Sinaloa, al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó si no sería un riesgo para los siguientes gobiernos dejar una Guardia Nacional militarizada, puesto que no se sabe quiénes vayan a gobernar los siguiente sexenios. AMLO destacó que por esa razón fue criticado en 2019 al dar la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera en Culiacan. "Yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia" expresó. El presidente aseguró que tiene "conciencia tranquila", porque al pedir el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento.

Consulta Popular: INE no instalará mesas especiales para votar

Para la consulta ciudadana que se realizará este domingo 1 de agosto no se instalarán mesas especiales, por lo que los ciudadanos deberán acudir a emitir su opinión a la mesa que le corresponde según la sección. El INE informó que para este ejercicio no habrá mesas receptoras especiales como las casillas especiales de la jornada electoral.

En redes sociales algunos ciudadanos reportaron que quienes iban a realizar una modificación de su credencial de elector se les pedía firmar un documento donde se les informaba que no podrían participar en la consulta ciudadana.

Senado ratifica a Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública

El Senado mexicano ratificó este viernes el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo secretario de la Función Pública, ministerio encargado del combate a la corrupción, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 97 votos a favor, 14 en contra y una abstención, los senadores ratificaron a Salcedo, quien posteriormente rindió protesta de su cargo en el pleno del Senado, donde estuvo siguiendo la sesión.

López Obrador también llamó a la población a participar en la consulta con el objetivo de convertir en un hábito la democracia participativa independientemente del propósito que tiene y aseveró que votará en contra.