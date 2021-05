CDMX termina de vacunar a maestros

Este sábado Ciudad de México concluyó el Programa Nacional de Vacunación para personas que laboran en el sector educativo, jornada que inició desde el 18 de mayo. Los docentes reciben la vacuna CanSino AD5-NCov (Convidecia), que solo es de una dosis y su máxima eficacia es 14 días después de la primera aplicación.

Campeche y Nayarit suspenden clases presenciales

Luego de que el gobierno federal decidiera poner al estado de Campeche en color amarillo en el semáforo epidemiológico debido a los contagios por Covid-19, la Secretaría de Educación en la entidad, en conjunto con la Secretaría de Saud, decidieron suspender las clases presenciales. Por su parte, debido al retroceso de verde a amarillo en el semáforo epidemiológico por Covid-19, la Secretaría de Educación de Nayarit, decidió suspender el regreso a clases presenciales que se tenía previsto para el próximo lunes.

India exporta vacunas cuando más le faltan

Una mezcla de exceso de confianza, mala planificación y mala suerte ha impedido que India logre cubrir la vacunación para toda su población, a pesar de ser el país con mayor producción de vacunas para el mundo. Las autoridades indias parecen haber sido sorprendidas con la guardia baja por varias cosas, incluyendo la velocidad a la que se aprobó el uso de las vacunas en todo el mundo. India, como muchos otros países, había estado trabajando con la premisa de que los fármacos no estarían listos hasta mediados de 2021. Pero éstos comenzaron a recibir luz verde en algunos países en diciembre, lo que aumentó la presión no solo para producir sino también para entregar las dosis prometidas lo antes posible. Resultó que India, que aprobó dos vacunas en enero, no estaba preparada para la demanda nacional ni internacional.