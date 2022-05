Tras el feminicidio de Estephani Fernanda, su padre se despide de ella con un emotivo mensaje

NUEVO LEÓN.- El pasado 14 de mayo, Estephani Fernanda Barajas Huerta fue reportada como desaparecida en Villa de Ayala, Escobedo. Cinco días después, su padre dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que la joven fue encontrada sin vida.

El emotivo mensaje ha conmovido a muchas personas, sobre todo por las primeras palabras que contiene el texto: “Prometí que te iba a encontrar, lo hice, pero no de la mejor manera”.

El papá de Estephani Fernanda se despide de ella a través de este post tan emotivo que refleja el dolor que está viviendo.

Hoy mi corazón está quebrantado, desecho por dentro. Parte de mí también se fue contigo mi Wera. No se como afrontar esta realidad que se me presenta ya en vida, siento un vacío en mi ser, un dolor intenso por no estar en el momento que más me ocupabas por el cual daría mi vida a cambio de que hoy estuvieras aquí con nosotros con tus niños”.