VIDEO: Intentan subir por la fuerza a joven que se encontraba sola en una avenida de Monterrey

MONTERREY.- La usuaria de Tiktok @yaniimed212 publicó en su cuenta un video del pasado 8 de abril, donde se muestra, a través de cámaras de seguridad, cómo unos sujetos intentan subir por la fuerza a su auto a una joven.

Los hechos ocurrieron a las 05:52 de la mañana. Una mujer se encontraba sola en una avenida de Monterrey, cuando un auto con dos hombres a borde se detiene frente a ella.

El copiloto se baja y toma a la joven por la fuerza, pero ella logra escapar en dirección contraria. Se cree que se trataba de un intento de secuestro.

El video ha desatado comentarios y alertas por lo que se ha estado viviendo en Nuevo León. Por una parte, el femicidio de María Fernanda Contreras Ruiz; y por otra, la reciente desaparición de Debanhi Escobar, cuya foto a solas “en medio de la nada” fue el último rastro que se tiene de ella.

También te puede interesar: Debanhi Escobar: Lo que se sabe de la joven desaparecida captada a solas en medio de carretera

El video del supuesto intento de secuestro también fue publicado en Twitter, y se leen algunos comentarios como el siguiente:

Mujeres, por favor no salgan sin machete en mano y no duden en defenderse. El delincuente mientras no sea fusilado seguirá haciendo eso, porque nadie da con ellos, nadie sabe quién es. Mujer, no confíes en la policía y defiende tu vida.