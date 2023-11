“Todavía no veo claro, no sé qué están pensando”, dice AMLO sobre regreso del Poder Judicial de los 15 mil mdp de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que todavía no ve claro el regreso de los 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial, luego de que Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se comprometiera a regresarlos para los damnificados de Acapulco.

Me mandó una carta la presidenta de la Corte de que van a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro, no sé qué están pensando, no se vale doble discurso, doble moral, la hipocresía: ‘vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces, que son libres, promueven amparos”, dijo.