Urge AMLO al Poder Judicial resolver devolución de 15 mmdp para Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver de una vez la devolución de 15 mil millones de pesos —de sus fideicomisos— para destinarlos a los damnificados del huracán Otis.

Por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco”, declaró el Titular del Ejecutivo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.