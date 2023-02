Sugieren a Lilly Téllez aplicar Ley Olimpia por amenaza de filtrar video que Rocío Abreu le hizo, ¿qué pasaría?

CIUDAD DE MÉXICO.- Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, sostuvieron una fuerte discusión que llegó hasta una amenaza de filtración de un video luego de que Téllez acusara de “corrupta” a Abreu por una grabación.

Ante ello, usuarios de redes sociales sugirieron a la senadora panista aplicar la Ley Olimpia, que se volvió tendencia al difundirse imágenes del momento en que Abreu amaga a Téllez con hacer público un video.

Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y llorar uno te dijo algo. Al final de cuentas, quién se lleva se aguanta. No sólo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, le dijo Abreu.