Sube de tono discusión personal entre Lilly Téllez y Rocío Abreu

MÉXICO.- Fue durante el debate por el Plan B cuando las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, nuevamente tuvieron un acalorado pleito personal donde intercambiaron insultos y fuertes acusaciones.

Fue al momento de presentar una reserva hacia el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), cuando la legisladora panista acusó a la morenista de ser corrupta y ratera, en referencia al video donde la acusada aparece recibiendo fajos de dinero dentro de las oficinas del gobierno de Campeche, además de arremeter en contra de los legisladores de Morena llamándolos "burrócratas".



Téllez aseguró que Abreu había aceptado que todos los senadores de Morena han recibido dinero en efectivo en esas mismas oficinas.



En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo pesquero, por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.



La morenista arremetió contra la exconductora de televisión, a quien el año pasado acusó también en sesión del Pleno, de haberse acostado con medio TV Azteca.

Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa", señaló.