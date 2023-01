“Somos más ching… que Morena”: Sandra Cuevas tras denuncia de propaganda contra Sheinbaum en oficinas de la Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, aseguró que lo que distingue a los servidores públicos de dicha demarcación es que “somos más inteligentes y más ching… que Morena”, esto luego de que policías desplegaran un operativo después de que se denunciara que en las oficinas de Desarrollo Social de la alcaldía se encontró propaganda contra Claudia Sheinbaum.

Yo personalmente, yo Sandra Cuevas, soy más ching… que Claudia Sheinbaum”, dijo la alcaldesa.

Cuevas denunció a medios de comunicación que los funcionarios de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc fueron víctimas de una privación ilegal de su libertad durante el operativo “con granaderos” que se llevó a cabo “en mis oficinas, sin ninguna notificación”.

“No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones, y lo más importante no vamos a parar el trabajo, si esas oficinas se las quieren comer que se las coman, porque yo, me voy a comer la Ciudad de México… Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie”, agregó Cuevas.

“¿A quién le vamos a partir su mad…?, preguntó la alcaldesa, “a Claudia”, respondieron los trabajadores de la demarcación que se encontraban en el lugar para posteriormente volver a las oficinas.

Denuncian hallazgo de propaganda contra Sheinbaum en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc

La noche de ayer se denunció en redes sociales el hallazgo de propaganda en contra de la mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en las oficinas de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a esto, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resguardó el inmueble para que nadie pudiera entrar ni salir del edificio.

En una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino informó que tras una denuncia ciudadana, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, dio a conocer que la noche del jueves (ayer) se encontró “propaganda (volantes, lonas, entre otros) donde aparece el rostro y mensajes de odio en contra de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en oficinas de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc a cargo de Sandra Cuevas Nieves”.