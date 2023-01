Sandra Cuevas dice que no permitirá que "La Polar" vuelva a abrir tras asesinato de comensal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer el asesinato de un comensal a manos de meseros del conocido restaurante "La Polar", la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el establecimiento y aseguró no vuelvan a abrir sus puertas.

Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas", aseguró la alcaldesa.