Sheinbaum: GN tendrá mayor control en visitas a talleres del Metro

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos semanas de haber entrado en operación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aviso que en coordinación con los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la Guardia Nacional tendrá un mayor control en las visitas nocturnas a las instalaciones del Metro para poder evitar cualquier problema.

Avisa que revisarán andenes y aumentarán los turnos nocturnos:

"La Guardia Nacional permanece en los andenes, y también en el turno nocturno, y al mismo tiempo mucho mayor control junto con los trabajadores, aumentando también las visitas nocturnas a las vías cuando no están electrificadas para garantizar la seguridad, igualmente los talleres, el Metro, los propios trenes, se está haciendo entre trabajadores la directiva del Metro, para poder prevenir cualquier problema", explicó.

Aclaró que en estos trabajos también participará la Guardia Nacional, así como trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

Considera que sera una revisión más minuciosa y mucho más personal a cargo:

"Está trabajando la Dirección General del Metro, estamos apoyando también la policía, la Guardia (Nacional), trabajadores del Metro para ser una revisión mucho más minuciosa con bitácoras muy claras de las responsabilidades de revisión de vías, revisión de talleres, de manera preventiva, eso es algo muy importante, están colaborando todos, trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, el propio Metro, la Guardia Nacional como una presencia y eso es lo que se ha venido trabajando conjuntamente y yo creo que eso ayudará mucho y al mismo tiempo la vigilancia que viene haciendo la guardia".

Aclaro distinción de funciones entre GN y área seguridad del Metro:

Le preguntaron por qué la Guardia Nacional está realizando labores de seguridad con los usuarios pero no con los vagoneros, a lo que Claudia contestó que no es función de los elementos de ese cuerpo de seguridad. “No es función de la Guardia Nacional, esa es función del área de seguridad del Metro, el tema de control de personas que puedan ver dentro y fuera de los vagones”.

Finalizo diciendo: "Tenemos que, por los acontecimientos que ha habido, tomar las precauciones que se requieren, sigue habiendo una opinión muy favorable a que esté la Guardia, cerca del 80% está de acuerdo y lo importante es garantizar la seguridad y mejorar la operación del Metro".

