Sicarios de La Familia Michoacana son acusados de irrumpir en lugar de adictos y golpearlos junto con vendedores de droga

MICHOACÁN.-En las redes sociales ha circulado un video que señala que sicarios del cártel de La Familia Michoacana (LFM) irrumpió en un sitio donde adictos se drogaban y los amenazaron de muerte.

Según los reportes, el incidente violento ocurrió en el municipio de Yautepec en el estado de Morelos.

El medio La Opinión, dice que un convoy de al menos cinco autos donde viajaban varios sicarios llegaron al lugar ubicado en la colonia la Huaizachera, donde golpearon y amenazaron de muerte a los vendedores y consumidores de sustancias ilícitas.

En el video se observa el momento en el que adictos y vendedores de droga permanecen en el piso mientras los sicarios los golpean y lanzan amenazas, diciendo que se trata de un primer aviso.

Recientemente se difundió una grabación en la que La Familia Michoacana anunciaba la llegada a Morelos.

Un hombre que se hizo llamar comandante Calimán retó al Cártel de Los Rojos y al Señorón.

“Vengo a limpiar la basura que ya no sirve, todos los que quedan ahí de Los Rojos, para que sepan, se van a morir, ya he matado a varios, no les he dejado ni un mensaje, pero para que sepan”, dijo.