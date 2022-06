“Si me excluyen, nada tengo que hacer”: Ricardo Monreal amaga con salirse de Morena

GUANAJUATO, México.-Pese a que refrendó su militancia en Morena, Ricardo Monreal Ávila apuntó que el límite de su permanencia en el partido es la dignidad.

Por ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado advirtió que si la dirigencia del partido lo sigue excluyendo no tiene "nada qué hacer" en esa organización.

"Espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, pese a que no sea mencionado en el club de los señalados, no sea incluido en el club de los elegidos desde las mañaneras, aún así he decidido participar”, indicó.

No aceptará que se le considere "corcholata"

Durante su visita a Guanajuato, el senador reiteró que aspira a ser candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024, pero aclaró que nunca aceptará que se le considere corcholata, porque ese es un término peyorativo.

Es peyorativo y es un lenguaje que nadie debiera aceptar. Pero allá ellos. Digo, yo no soy corcholata. Me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la Presidencia de la República”, agregó.

Por último, reveló que tuvo una llamada con Mario Delgado Carrillo, para ahora sí invitarlo al mitin que se realizará el próximo fin de semana en Francisco I. Madero, Coahuila, aunque no precisó si asistirá o no.