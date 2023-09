Si Ebrard se postula como candidato independiente, podría enviar a Xóchitl al tercer lugar: AMLO

MÉXICO.- Si Marcelo Ebrard optara por postularse como candidato independiente en las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esto sería un problema para aquellos que tienen esperanzas de ganar, ya que afirmó que el exministro de relaciones exteriores cuenta con un mayor apoyo entre las clases medias.

Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, posible candidata de la oposición en 2024, sugirió que podría relegarla al tercer o cuarto lugar en la contienda.

“¿Marcelo debe de ignorar el canto de las sirenas?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

"Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Fíjense lo inexpertos que son, por eso digo, sostengo que la política es un oficio, no cualquiera porque todo mundo se siente político, no, es un oficio”

Vamos a suponer para esos que se están frotando las manos, vamos a suponer que diga 'soy libre, puedo ser candidato independiente', porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿a quién le afectaría? A los que se están frotando las manos no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale Marcelo? En las clases media, o sea, en una de esas la candidata de Claudio (Xóchitl Gálvez) se queda en tercer lugar o en cuarto... Pero bueno para que ustedes me están cucando (provocando), pero hay que esperar”.

