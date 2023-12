Sheinbaum se comprometió a continuar con las becas para adultos mayores y estudiantes

ESTADO DE MÉXICO .- La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, expresó su compromiso por mantener los apoyos para adultos mayores, así como los que van destinados a estudiantes, de secundaria, preparatoria y universidad.

Además hizo hincapié, ante un auditorio lleno de personas que se reunieron con la finalidad de escuchar sus propuestas de precampaña, que también dará incentivos a personas con discapacidad, y continuará con los apoyos a las escuelas.

Aunado a esto, realizó una felicitación al presidente López Obrador (con quien comparte ideales políticos) por la inauguración del Tren Maya, además de afirmar que “seguirán gobernando bajo los mismos principios, primero el pueblo”.

“Continuar con la transformación o regresar al pasado”. Fue lo que pronunció en su discurso al referirse a las próximas elecciones, las cuales se llevarán a cabo en junio del 2024, donde ella plantea ser “la opción de quienes votaron por AMLO” en el 2018.

Las 4 transformaciones nacionales según AMLO

Aunado a las declaraciones ya citadas, la precandidata expresó que la primera transformación en la historia de México fue la independencia, que condujo a la creación de un país soberano.

La segunda transformación fue la Reforma, liderada por Benito Juárez, destacando su papel como un gran transformador que logró la separación de la iglesia y el Estado.

La tercera transformación fue la Revolución, caracterizada por eventos violentos. En contraste, señaló que la cuarta transformación, encabezada por el presidente actual, fue decidida pacíficamente por el pueblo.

Sheinbaum recordó que en los gobiernos neoliberales se privatizaron empresas y aumentó la desigualdad, y afirmó su compromiso con los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Al destacar los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó la implementación de la pensión universal para adultos mayores, resaltando el respeto y veneración hacia este sector de la población en México.

También criticó a la derecha, afirmando que mientras ellos consideran que los programas sociales son para personas perezosas, su compromiso es continuar con la pensión universal por convicción.

También mencionó que el presidente brindó apoyo a los jóvenes mediante becas de "Jóvenes Construyendo el Futuro", con una asignación mensual de 6 mil pesos, y adelantó que la cifra se incrementará a 7 mil en el próximo periodo.

En su gestión como líder del gobierno de la ciudad, ella impulsó un programa de becas para todos los niños de primaria.

Destacó que el actual gobierno ha transformado el país a través de programas sociales, subsidios al fertilizante y la ejecución de proyectos importantes como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, cuya primera etapa se está inaugurando hoy.

Resaltó la iniciativa del Presidente para recuperar los trenes de pasajeros privatizados durante el mandato del expresidente Zedillo, recordando su propia experiencia al trabajar en una de esas empresas.

Además, mencionó proyectos significativos en diferentes estados, como la construcción de la planta solar más grande del mundo en Sonora y el desarrollo del Interoceánico en Veracruz.

Sheinbaum subrayó la diferencia respecto a la antigua práctica de condicionar los apoyos, recordando que los neoliberales solían decir: "Si no votas por mí, no te otorgo programas".