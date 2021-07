Sheinbaum redirige con la Fiscal de la CDMX a madre de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que habló con la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para que se reúna con la mamá de la youtuber YosStop, quien es imputada de portación de pornografía infantil; sin embargo, consideró que se deberá hacer justicia en el caso.

"Le pedí a la fiscal general de justicia que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días porque finalmente es un tema de la Fiscalía", dijo.

Refirió que se debe hacer justicia para la víctima, pues tiene cada quien que asumir su responsabilidad, principalmente en delitos sexuales.

Porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron", indicó.