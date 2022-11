Sheinbaum arremete contra el INE durante conferencia magistral

TLAXCALA.- A solo un día de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arremetió en contra de la institución durante una conferencia magistral y aseguró que “no puede haber institutos electorales que se gasten 20 mil millones de pesos”.

No tiene sentido ser funcionarios si no usamos el poder para ponerlo al servicio de la gente, la gente nos dio un encargo en un puesto público, no nos dio un cargo para encumbrarnos o perpetrarnos, enfatizó.

En ese sentido, Sheinbaum procedió a cuestionar que que si las mujeres ya ocupan gubernaturas, dirigen secretarías, son diputadas y senadoras; entonces también pueden ser presidentas.

Parte de la ponencia también estuvo centrada en los principios de la Cuarta Transformación para el bienestar del pueblo de México, por la justicia, la democracia y en contra de la corrupción.

Sheinbaum presumió las políticas públicas en materia de educación en todos los niveles, salud y movilidad, exitosas, que implementó en la capital de México. Así msmo, mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como ejemplo esos programas para implementarlos en todo el país, a través del gobierno federal.

No podemos repetir lo que había en el pasado, no, los privilegios no son para los gobernantes, no se trata de usar los recursos públicos para beneficio de una persona o de unos cuantos; los recursos públicos son de todas y todos los mexicanos, y, principalmente, para el que menos tiene, expresó.