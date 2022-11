Lanzan canción a favor de Sheinbaum; asegura desconocer quién la mandó a hacer

MÉXICO.- Ante la circulación en redes sociales de un video cuyo contenido es una canción con letras a favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

��¡Para que continúe la #Transformación escucha y comparte la canción! �� ���� Las encuestas no mienten, la más cercana al pueblo y nuestra mejor opción es la Dra. @Claudiashein El pueblo de México lo sabe #EsClaudia �� pic.twitter.com/YKUxiq2Axd

Posterior a esto, la mandataria capitalina aseguró desconocer la autoría del video, además de quién lo habría mandado a hacer.

No conozco la autoría y no lo mandé a hacer, yo normalmente cuando aparecen estas cosas para que no haya ningún problema de inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral a informar que, a deslindarme completamente de cualquier acción de este tipo", comentó en conferencia de prensa.