Senadores panistas estallan contra Raúl Paz: "se dobló ante el poder", sugieren que le ofrecieron gubernatura

MÉXICO.- Ante la dimisión del senador por Yucatán, Raúl Paz Alonzo, varios panistas han condenado el suceso. Los blanquiazules lamentaron que Morena “utilice las peores artes y prácticas de la política para comprar voluntades y ejerciendo su poder corruptor al máximo nivel posible”.

El coordinador de la bancada del PAN en el senado, Julen Rementería, especuló sobre las ofertas que le habrían hecho desde Morena. Declaró que este fin de semana se había reunido con el expanista sin que recibiera aviso alguno sobre el cambio de partido. Mencionó que, en su opinión, le prometieron un puesto político. Luego del anuncio por parte de Mario Delgado, Rementería externó su sorpresa en una entrevista:

“Sorprendido, no he hablado con Raúl todavía. El domingo hablé con él y no había cambios, entonces debió haber un ofrecimiento, que yo desconozco, para que pueda haber esa posición. No hay de otra”, mencionó el coordinador.

Aseguró que buscaría a Paz Alonzo en las próximas horas o el día de mañana. Al ser cuestionado sobre si era una traición lo que había hecho Paz, el senador mantuvo una actitud prudente e insistió en no lanzar descalificaciones hasta no esuchar la versión del disidente. Adelantó, eso sí, que no hay razones que lo convezan de que hizo lo correcto.

"Yo quisiera hablar primero con él para no ponerle adjetivos de lo que haya hecho. Me parece que lo primero que hay que ver es si hay un ofrecimiento, ¿a qué? ¿a gobernador?", declaró ante los medios.

"Se dobló ante el poder corruptor"

Por su parte, la senadora Kenya Robles Rabadán también expresó su decepción en el recinto de la cámara alta. La legisladora afirmó solidarizarse con el pueblo de Yucatán tras el cambio de su representante.

"Un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce —un poder corruptor— el gobierno de Morena ante la militarización de este país", expresó la senadora, mientras la instaban a concluir su participación.

Reiteró que Yucatán es un estado maravilloso y aseguró que es una lástima que deban experimentar esto con sus políticos.