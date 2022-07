Se presentó a declarar uno de los principales sospechosos del feminicidio de Luz Raquel

GUADALAJARA, Jal.- Este miércoles uno de los principales sospechosos del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva el pasado sábado en Zapopan, Jalisco, se presentó a rendir su declaración por su propia cuenta, fue lo que señaló el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Fue Sergio "N", quien fue vecino de Luz Raquel, a quien ella ya había denunciado en mayo por lesiones, amenazas y delitos en contra de la integridad y dignidad de las personas; este hombre, recordó el fiscal, tenía ya una orden de restricción, por lo cual no podía acercarse a Luz Raquel.

El fiscal también dijo que no se tienen indicios de la presencia de Sergio “N” en el lugar donde el sábado pasado cuatro hombres y una mujer habían rociado de alcohol sobre Luz Raquel donde después le prendieron fuego, esto le ocasionó quemaduras en el 90% de su cuerpo por lo cual provocó su muerte la tarde del pasado martes.

Uno de los señalados por violencia contra Luz Raquel, la joven que murió al ser quemada viva, ya rinde su declaración en el área de feminicidios de la @FiscaliaJal #justiciaparaLuzRaquel#JusticiaParaLuz

Pero la orden de restricción justo había vencido

Por su parte, el Ayuntamiento de Zapopan informó que el día de la agresión las medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público en favor de Luz Raquel tras denunciar las agresiones de su vecino habían expirado, pues tenían una temporalidad de 60 días (del 9 de mayo al 9 de julio); ante esto, el Fiscal del Estado recordó que eso es un asunto meramente técnico, pues de acuerdo a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esas medidas siempre deben estar vigentes.

"La medidas de protección de acuerdo a la ley general y de acuerdo a los protocolos son improrrogables, o sea, las medidas deben estar siempre vigentes, el tema de los 30, los 60 o los 90 días o las veces que se tengan que prorrogar es un tema técnico", señaló.

También se informó que Bruno, hijo de Luz Raquel, quien tiene 11 años y padece autismo, está a resguardo de su abuela y su tía, a quienes se les brinda apoyo desde varias instituciones. En tanto, el gobernador Enrique Alfaro se pronunció finalmente por este asunto que calificó como un acto de brutalidad producto de la descomposición social.

"Yo creo que nos obliga a todos a reflexionar, cómo es posible que haya un acto de violencia de esta naturaleza, de lo que hablas es de un tema de descomposición social brutal, no estamos hablando de un asunto ni siquiera de seguridad pública, no le iban a robar nada, es un acto de brutalidad y yo creo que nos obliga una reflexión a todos", señaló.

¿Es acaso omisión de las autoridades?

Denuncian omisión de autoridades Aurora Natalia Rojas, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, consideró que en este caso las autoridades de Zapopan fueron omisas, pues Luz Raquel solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida, una medida de protección mediante la cual las mujeres en riesgo pueden solicitar auxilio inmediato mediante un dispositivo conectado directamente con la comisaría de policía. Indicó que el argumento para no incluirla en el programa fue que su problema era vecinal y no corría riesgos.

Además, la Comisión Estatal de Derecho Humanos inició una investigación sobre el actuar de las autoridades pues considera que hay indicios de omisiones graves que incidieron en la muerte de Luz Raquel.

