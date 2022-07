Luz Raquel denunció a Ismael "N" como su agresor antes de feminicidio al ser quemada viva en Zapopan

ZAPOPAN, Jalisco.- Luz Raquel Padilla, mamá de un niño autista y activista, denunció en redes sociales a Ismael "N" como su agresor antes de que fuera víctima de feminicidio al ser quemada viva por un grupo de vecinos en Zapopan.

Luz Raquel publicó en redes sociales una captura del perfil de su agresor y advirtió "me amenaza de muerte, etc, etc, pónganse truchas!!! Porque aparte es cricoso (Sic.)".

Por esta razón, han pedido que se investigue a Ismael "N" tras el feminicidio de Luz Raquel, quien con anterioridad había denunciado amenazas y maltratos luego de que vecinos presuntamente se quejaran de los ruidos de su hijo autista.

Ismael "N" fue denunciado por Luz Raquel, quien había sufrido un ataque con cloro

Además de denunciar a Ismael "N" como su agresor, Luz Raquel utilizó sus cuentas personales para publicar que su casa había sido cubierta con mensajes amenazantes como "te voy a quemar viva, te vaz a morir machorra, te vaz a morir Lus y te voy a matar (Sic.)".

A través de redes sociales, la organización Yo Cuido México, a la que ella pertenecía, denunció que constantemente era amenazada por sus vecinos debido a que su hijo, con autismo, hacía ruidos que no toleraban.

El pasado 17 de julio, cuatro hombres y una mujer que le rociaran alcohol, le prendieron fuego y escaparon. Las heridas causadas a Luz Raquel por la agresión hicieron que perdiera la vida.

Anteriormente, había sido víctima de un ataque con cloro del cual sobrevivió, por lo que solicitó ser parte del Pulso de la Vida, programa de protección. Sin embargo le negaron ser integrada al programa al considerar que las amenazas que recibía por parte de ‘terceros’ no eran causa suficiente para ser beneficiada, publicó la organización.