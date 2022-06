Se estiman 160 mil tomas clandestinas de agua potable en Monterrey

Nuevo León.- Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, aseguró que para este miércoles en Monterrey se estiman 160 mil tomas clandestinas de agua potable, la mayoría domiciliarias, existentes en la zona metropolitana y municipios periféricos de la ciudad. Las tomas clandestinas también corresponden a quintas localizadas en las orillas de la mancha urbana.



Realizado un balance sobre las medidas que se han puesto en marcha para enfrentar la reciente crisis hídrica, el funcionario estatal reconoció que el martes se registraron problemas eléctricos que afectaron el bombeo en el acueducto de la presa El Cuchillo, además en el que suministra agua de los pozos de mina. No obstante, aunque fueron reparadas las fallas con rapidez, las afectaciones duraron algunas horas y es probable que aún el miércoles, en ciertas zonas de la ciudad, se manifiesten dificultades adicionales a las que se venían reportando de manera ordinaria en el suminstro, informó Barragán.

Se emitió una declaratoria de emergencia por sequía

El pasado 3 de febrero el gobierno estatal emitió una Declaratoria de Emergencia por Sequía Extrema y anunció entre otras medidas para hacerle frente, la perforación de 50 pozos someros y seis profundos, rehabilitación de otros 30, la entrada en operación de 22 realizados en la zona de la Gran Plaza y la reparación de fugas, además de la "cesión" de la iniciativa privada de sus excedentes de siete pozos, con lo cual se elevaría el suministro en tres mil 34 litros por segundo.



Hasta el día de hoy, expuso Barragán, se han recuperado o adicionado para el consumo metropolitano, mil 298 lps que se perdían principalmente por fugas en el acueducto de la presa El Cuchillo, mil 395 lps que están aportando los pozos nuevos y rehabilitados, más otros 600 lps que se desviaban hacia el rancho El Sotolar, evitando que llegaran a la presa Cerro Prieto. También se agregarían otros volúmenes por cuantificar que se estaban extrayendo ilegalmente de presas, ríos o pozos en Santiago, Hualahuises y otros municipios, que están en proceso de incorporar a las redes de distribución de la empresa paraestatal.



Sin embargo si no se cumple el pronóstico de lluvias importantes para la próxima semana, ese volumen ganado con diversas medidas en cuatro meses prácticamente sería descontado dentro de seis días, ya que es el tiempo estimado en el que se puede seguir extrayendo agua de las presas Cerro Prieto y La Boca. Ambos embalses están hoy miércoles al 2.06 y 8.22 por ciento de sus capacidades, respectivamente, con lo que darían por seis días a la zona metropolitana dos mil 584 y 300 litros por segundo, en el mismo orden, dejando de suministrar en conjunto dos mil 884 litros por segundo.

Se intenta disminuir el consumo

A fin de tratar de prolongar el tiempo de extracción, dijo Barragán, en la presa Cerro Prieto se están moviendo hacia un sitio con mayor profundidad las bombas instaladas sobre balsas, debido a que a tres o menos metros de profundidad, se empieza a bombear agua con lodo.

Esto permitirá trasvasar agua de Cerro Prieto a La Boca, donde es urgente levantar el nivel, porque ya no llega agua a una de las tomas que alimenta al municipio de Santiago y al sur de Monterrey. Juan Ignacio Barragán señaló que la meta sigue siendo disminuir el consumo a 12 mil 200 litros por segundo, no porque sea lo ideal, pues el consumo normal en esta temporada de calor es de 16 mil a 17 mil litros por segundo, sino porque es lo que se podría dotar.



En este momento, afirmó Barragán, el consumo anda en 12 mil 800 lps segundo con el nuevo programa de dotar de agua de cuatro a diez de la mañana, parejo para todos los usuarios y ampliado hasta las 11 am a partir de este jueves. El funcionario reconoció que el dos por ciento de las colonias está sufriendo cortes más allá de los programados, problema que está siendo atendido con 80 pipas, más 70 que están por incorporar.



Dijo que se han presentado 13 denuncias por robo de agua, doce en zona metropolitana y uno por extracción ilegal del acueducto El Cuchillo. Asimismo, se han colocado 261 reducciones al 40 por ciento o clausuras en diferentes instalaciones, por consumir más de 70 metros cúbicos por mes. Adicionalmente a la extracción ilegal en grandes cantidades de agua para alimentar presas, lagos artificiales, huertas, ranchos agrícolas o de engorda en zonas rurales, estimó el director de Agua y Drenaje, en toda la zona metropolitana hay 160 mil tomas clandestinas, principalmente para uso doméstico y para algunas quintas en Santiago y al norte de Monterrey.



Al mismo tiempo, comentó el funcionario, a los usuarios que hacen uso irracional del agua, por lavar carros o banquetas con manguera se les aplican multas de 950 pesos, mismas que se van duplicando si reinciden en dicha práctica. Finalmente, al ser cuestionado sobre la escasez de agua embotellada debido a compras de pánico, Juan Ignacio Barragán dijo que no recomienda adquirir dicho producto porque cuesta cien veces más que el líquido que distribuye la empresa pública, el cual tiene calidad potable.