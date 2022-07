Salinas Pliego sobre el caso de Verónica Bravo: "Si le pasa en Banco Azteca le regreso cada peso".

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados, la actriz Verónica Bravo relató en sus redes sociales que fue víctima de robo, detallando que le quitaron su celular; pero no solo eso, sino que de alguna manera perdió todos los ahorros que tenía en su cuenta bancaria BBVA.

Tras viralizarle la historia de la actriz, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego emitió su postura sobre la situación, asegurando que eso no hubiera pasado en Banco Azteca, además, en caso de ocurrir, le hubiera regresado cada peso.

Pues ESO NO LE HUBIERA PASADO EN @BancoAzteca y si de alguna forma le hubiese sucedido y me entero, le regreso cada peso… como siempre lo he hecho. Deje #Bancomer, todavía está a tiempo, cámbiese a @BancoAzteca, nuestra App esta mil veces mejor ����. https://t.co/q541E2ftC3 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 25, 2022

Pues eso no le hubiera pasado en Banco Azteca y si de alguna forma le hubiese sucedido y me entero, le regreso cada peso… como siempre lo he hecho”, mencionó Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.

Aunado a ello, aprovechó la situación de la actriz para invitarla a dejar el banco en cuestión que le ocasionó los problemas y unirse al suyo, argumentando que “su app es mil veces mejor”.

Verónica Bravo denuncia robo de sus ahorros

Verónica Bravo una actriz mexicana que tiene 34 años y ha trabajado tanto en teatro como en televisión. Es egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT), de acuerdo con El Financiero.

Recientemente ha destacado por su papel como la “Oficial Ramírez” en la serie Harina del 2022, que fue producida por Prime Video. Se trata de un spin-off del sketch de Backdoor, de comedia por Internet.

Al hablar de lo ocurrido con su app bancaria mencionada, la actriz explicó que no sucedió lo mismo con otras plataformas que igual tenía en su dispositivo, además que no guardaba información confidencial.

"Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA", declaró visiblemente molesta.

