Salinas Pliego arremete contra Gilberto Lozano por insultos a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Gilberto Lozano, dirigente de Frenaaa (Frente Nacional Anti-AMLO insultara a Lilly Téllez, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego defendió a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante una entrevista, Lozano declaró que Lilly Téllez “…tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca”. De acuerdo con agencias de noticias, arremetió contra la senadora por no participar el sábado pasado en una manifestación contra la tutela por Sedena de la Guardia Nacional.

Ante estas palabras, Ricardo Salinas Pliego arremetió contra Lozano y defendió a la panista, minimizando las declaraciones del dirigente de Frenaaa.

Estimada Lilly Téllez sé que no necesitas que te defiendan de pen… como este simio ‘closetero’ y cagan… de Gilberto Lozano. No tomes a mal sus palabras, la boca habla de lo que el corazón rebosa y este pen… seguro estaba pensando en ir a meterse plátanos por el cu…”, escribió el empresario.

Gilberto Lozano reta a Salinas Pliego

La discusión no terminó ahí, pues Gilberto Lozano respondió a la publicación del empresario, retándolo a un debate en vivo.

Estoy retando al ‘chango’ de Salinas Pliego a un debate en vivo, él pone lugar hora y día, veremos qué tan cobarde es”, escribió.

Ante esto, Salinas Pliego contestó: “Cállese pen…, usted es una mosca y yo a las moscas las aplasto. istii ritindi il chingi di silinis pligi i in dibiti in vivi… jajaja te acabas de ganar un pleito que no te va a gustar… al tiempo”.

