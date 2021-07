Salen Caborca y San Luis Río Colorado de los 50 municipios con más homicidios dolosos en el País, pero se seguirán vigilando: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(GH).-Los municipios de Caborca y San Luis Río Colorado salieron de la lista de los 50 municipios prioritarios en atención al homicidio doloso, de acuerdo con los datos del primer semestre del año presentados hoy por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

El lunes el Almirante José Rafael Ojeda, secretario de la Marina, presentó una gráfica con datos hasta Mayo en donde seis municipios de la entidad se incluían.

En la nueva lista, de Sonora se mantiene Cajeme en el cuarto lugar, además de Hermosillo, Guaymas y Nogales, pero salen Caborca y San Luis Río Colorado.

“Como en 50 municipios se llevan acabo la mitad de los homicidios. Ahí vamos a llevar a cabo un estrategia especial; se va reforzar la cción del gobierno, no sólo más elementos, sino desarollo y bienestar: es un programa integral para apoyar a los jóvenes, combatir la pobreza y la marginación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario contestó a una pregunta de Grupo Healy sobre la nueva estrategia los 50 municipios prioritarios.

López Obrador explicó que Caborca salió de la lista de los 50 municipios, debido a que se reforzó el municipio con elementos de la Guardia Nacional.

“Por eso sale de la lista de los 50 Caborca, pero acabamos de ir a inaugurar un cuartel, o sea sigue la presencia de la Guardia Nacional”, dijo.

En Cajeme, agregó, se tiene que reforzar la estrategia de seguridad, debido a que se encuentra en el cuarto lugar.

“En Cajeme tenemos que reforzar más y en otros municipios”, dijo.

Caborca se seguirá vigilando

Rosa Icela Rodríguez agregó que en la nueva lista con datos al primer semestre del año, hay diferencia en ocho de los 50 municipios presentados por José a Rafael Ojeda el lunes.

“La presencia de la Guardia Nacional hace la diferencia en cuanto al decremento en los índices delictivos de la región, ¿se vigila o no Caborca? Claro que se vigila. No solamente el municipio, sino una región en la que vamos a estar trabajando. No sólo es Cajeme, sino la región”, dijo.

Rodríguez Velázquez aseguró que en la región se fortalece la inteligencia, seguridad y “el buen acuerdo con las policías estatales y sobre todo con la Fiscalía estatal, quien tendrá que tener muy en cuenta esa coadyuvancia que trabajamos en el homicidio que es un delito del fuero común e ir resolviendo los casos en coordinación”.

La nueva estrategia se evaluará constantemente en el gabinete de Seguridad, con los gobernadores y presidentes municipales.

En el resto de los miles de municipios que concentran entre todos el otro 50% de los homicidios dolosos, López Obrador afirmó que la estrategia de seguridad cubrirá todo el territorio nacional con las 266 coordinaciones de la Guardia Nacional.

“Incluso se va a reforzar el número de cuarteles y las coordinaciones territoriales. Nuestra estrategia es que haya presencia de la Guardia en todo el País”, explicó.