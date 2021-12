SCJN resuelve que es válido el acuerdo que emití: AMLO; “muy buena la decisión"

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “muy buena” la decisión de la SCJN de suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasifica como de “interés público y seguridad nacional” los proyectos prioritarios del gobierno federal, porque que es válido y el acuerdo queda vigente.

“La otra buena noticia es que la Corte resuelve de que es válido el acuerdo que emití y que sólo tengo que o que tenemos -como gobierno- presentar los informes para que haya transparencia que siempre dijimos que iba a ser así, que no era para ocultar información, sino para avanzar y simplificar los trámites”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo también celebró que el máximo tribunal de justicia del país dio un revés al INE al decidir que el órgano electoral debe ajustar su presupuesto para organizar la consulta sobre revocación de mandato, pues de lo contrario deberá responder ante autoridad judicial.

Queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites incluso, tramites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firme para que camine el elefante, y no nos detengamos, entonces los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese el propósito", dijo el presidente.