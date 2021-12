Mañanera de AMLO: López Obrador revela que no se dejó besar por Javier Sicilia en 2012 porque lo sintió “falso”

CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no permitió que Javier Sicilia Zardain le diera un beso en 2012 en el Castillo de Chapultepec, porque lo sintió falso.

López Obrador recordó la reunión organizada por Sicilia entre candidatos de ese año y los familiares de las víctimas, donde recibía a cada uno con un beso en la mejilla.

Yo desde entonces lo sentí falso. Besó a Manlio (Fabio Beltrones) a Josefina (Vázquez Mota) a (Enrique) Peña, y no me equivoqué”, dijo.

Te puede interesar: ¿iPhone de AMLO? Esto cuesta el celular con el que presidente de México subió foto

Comparación con Hitler

López Obrador volvió a criticar que Sicilia Zardain lo comparara con Adolfo Hitler, luego de su mitin en el Zócalo capitalino el pasado 1 de diciembre.

El mandatario cuestionó el número de veces que se ha reunido en el Zócalo con sus simpatizantes, las que calculó en unas 100 ocasiones.

Ayer el Presidente se rió de la comparación de Javier Sicilia en una columna en la revista Proceso.

“Y ayer (antier) ya de plano Sicilia dice que soy Hitler”, dijo al tiempo que soltó una carcajada.



“Pero les entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios”, agregó.

comparó en una columna en la“En el espejo de Hitler” quese parece al, pues construyó su movimiento y poder con la “masa”.

Te puede interesar: AMLO revela cómo será su vida tras jubilarse en 2024: "Ya no quiero saber nada de política"