Denise Dresser asegura que AMLO reforzó su dicho sobre "golpe de estado" en mañanera

CIUDAD DE MÉXICO.- Denise Dresser, politóloga y profesora del ITAM, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador reforzó sus dichos sobre el decreto para que obras del sexenio sean consideradas como de seguridad nacional, decisión que ella describió como "golpe de estado".

Dresser acusó que el presidente "la atacó" y dedicó 10 minutos a un tuit en el que se refirió como "golpe de estado" al decreto presidencial.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó sobre los comentarios de la politóloga Denise Dresser en Twitter sobre que dio "golpe de estado" con un decreto para que las obras de su sexenio sean consideradas como de seguridad nacional.

"Un tuit de Dresser sostiene que di un "golpe de estado", ya no soy Andrés Manuel sino soy Augusto (Pinochet)", señaló AMLO y el comentario causó risas entre los presentes en la conferencia mañanera.

"¡No se midió y es académica del ITAM, debe cobrar un dineral, pobres muchachos!"

Luego AMLO señaló que iban a avisar a la gente de que "dimos golpe de estado".

"Ya no soy Andrés Manuel sino soy Augusto", AMLO ironiza con mensaje de Denise Dresser de supuesto golpe de Estado por acuerdo para facilitar obras públicas. "Da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobres muchachos". Añade que en Reforma hay escritores "muy primarios". pic.twitter.com/wTClHEDVxG

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en el decreto publicado se declara a los proyectos y obras de infraestructura del gobierno como de interés público y seguridad nacional, no es tal, sino un acuerdo y que no tiene nada ver con la transparencia.

Luego de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) causara críticas en relación a que se trata de que las obras del gobierno federal queden en la opacidad, el mandatario aclaró que también se trata de una acción para evitar que los amparos detengan o retracten la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y del Tren Maya.

Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar que podamos terminar la obras, se imaginan si a Claudio X. González papa e hijo, porque actúan de manera coordinada junto con el ex ministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va hacer mucho ruido y nos presentan un amparo, ah pero cae el marco en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos”, dijo.