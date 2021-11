Mañanera de AMLO: Aclara López Obrador que decreto publicado ayer en el DOF sobre obras del gobierno es un “acuerdo” y no tiene nada que ver con la transparencia

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el decreto publicado ayer que declara los proyectos y obras de infraestructura del gobierno como de interés público y seguridad nacional, no es tal, sino un acuerdo y que no tiene nada ver con la transparencia.

Luego de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) causara críticas en relación a que se trata de que las obras del gobierno federal queden en la opacidad, el mandatario aclaró que también se trata de una acción para evitar que los amparos detengan o retracten la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y del Tren Maya.

Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar que podamos terminar la obras, se imaginan si a Claudio X. González papa e hijo, porque actúan de manera coordinada junto con el ex ministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va hacer mucho ruido y nos presentan un amparo, ah pero cae el marco en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos”, dijo.