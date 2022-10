Ricardo Salinas Pliego revela cómo conoció a AMLO y qué temas los une

CIUDAD DE MÉXICO.-Esta semana, Ricardo Salinas Pliego publicó Constructor de realidades, un documental en el que habla sobre lo que significa ser empresario en México.

En el material audiovisual, el dueño de Grupo Salinas toca algunos puntos referentes a la política y la inseguridad en el País, pues recuerda el reclamo que presentó en televisión tras el asesinato de Paco Stanley.

Señaló que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, buscaba la presidencia de la República, por lo que "todos sus allegados" interpretaron su mensaje como un ataque al perredista.

Sin embargo, en el año 2000 Andrés Manuel López Obrador llegaría a ser el nuevo mandatario capitalino, con quien Salinas Pliego estableció una "magnífica relación de trabajo".

Hicimos varias cosas juntos y desde entonces conozco al Presidente Andrés Manuel", expresó Salinas Pliego.

TEMAS QUE UNEN A SALINAS PLIEGO CON AMLO

El empresario expuso que algunos de los temas que lo unen con López Obrador son la historia, la visión del País y la voluntad de que a la gente de bajos recursos le vaya mejor.

"Yo sé cómo sacarlas de la pobreza y la miseria y no es con caridad, poniéndolos a trabajar. El trabajo te dignifica no nada más es un sueldo, te dignifica", reiteró.

Por ello, considera que lo que hay que hacer es quitar obstáculos para que la gente consiga trabajo y haga o inicié emprenda y también iniciativas propias.

"Por eso le decía yo al Presidente: hagamos una zona libre para los de abajo para la gente que menos tiene. No le pongas obstáculos, que no paguen impuestos, que no requieran permisos, que la iniciativa esté libre", concluyó.