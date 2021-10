Ricardo Salinas Pliego: Se le van con todo y lo llaman cínico por responder a mujer que embargó Elektra

CIUDAD DE MÉXICO.-Han llamado descarado y cínico a Ricardo Salinas Pliego luego de responder a la mujer que le ganó una demanda a la empresa Elektra.

El dueño de TV Azteca había alardeado de que la nota del embargo fue de como hace 2 o 3 años, y que ahora ya "no le ganan ni una discusión".

Ante esto, el usuario de Internet, Gerberto Villagrama Calderón lo llamó "descarado".

"Toda una descaradez.." "Desde entonces no me ganan ni una discusión". "Nos receta que sus bandideces las ha mejorado", comentó el hombre en Facebook.

Por su parte, Santos García Guzmán señaló que el multimillonario "ha mejorado la forma de estafar".

Da a entender Salinas Pliego que no solo ha mejorado la forma de estafar, sino que las ha perfeccionado en un total despliegue de cinismo... en lugar de tomar el control de sus redes, como él dice, debería de vigilarle las uñas a sus empleados, debería de tener más control sobre sus negocios y bancos, si se deja el cliente -en este caso la señora- le hubieran esfumado sus ahorros en dólares... se la cobraron, de igual modo, como ellos cobran... que salida tan estúpida al decir "no tenemos dinero para pagar", cuando ellos les dicen lo mismo recogen sus porquerías y cuando no amenazan con embargo a los incautos que tuvieron la mala ocurrencia de negociar con Elektra. Elektra es una negociación gangsteril.