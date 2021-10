Salinas Pliego felicita a mujer que embargó a Elektra: "ahora no me ganan ni una discusión"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, habló de la cliente que embargó a Elektra luego de ganar una demanda en la que denunció que Banco Azteca le desaparecía depósitos en dólares que su esposo le enviaba mes tras mes, mismos que sumaron un total de 198 mil pesos desaparecidos que se cobró con muebles, televisores, motocicletas, refrigeradores y demás mercancía pues la tienda argumentó que "no contaban con dinero".

Sin embargo, Salinas Pliego afirmó que la nota es "como de hace 2 o 3 años" y que ahora ya "no le ganan ni una discusión" desde que tomó sus redes personalmente.

Mmm es una nota como de hace 2 o 3 años… pero como desde que tomé las redes personalmente no me ganan ni una “discusión”, pues andan buscando que publicar de hace años, no dudo que al rato vayan a publicar alguna pendejada de 1980, jajaja, o de la la extinción de los dinosaurios o algo así", respondió a un tuit en el que le citaron la noticia.