Ricardo Anaya: "Reforma Electoral de AMLO es distractor sobre tragedia de la Línea 12"

Mañana se cumple 1 año de la tragedia de la Línea 12. AMLO tapa a los culpables.

Él sabe que su “Reforma Electoral” no pasa, pero “Desaparecer al INE” es el nuevo capítulo de su serie “LOS DISTRACTORES”.



No a su reforma. No más distractores.

¡Castigo a los culpables de la L-12! pic.twitter.com/N6bzn9A7c2