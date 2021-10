Ricardo Anaya: Ratifica Emilio Lozoya que le entregó 6 millones 800 mil pesos en sobornos

CIUDAD DE MPEXICO.-Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ratificó que le entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya como soborno para aprobar la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo al medio La Jornada, Lozoya, en su tercera declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), también dijo que parte de los sobornos le fueron entregados a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina.

Te puede interesar: Hallan en venta la casa de Ricardo Anaya ubicada en Atlanta

De acuerdo al ex director de Pemex, a los últimos mencionados se le dieron 84 millones de pesos como parte de los sobornos entregados a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos a Odebrecht.

"Videgaray me pidió que sobornara a Anaya"

Te puede interesar: Ricardo Anaya: Yo nunca fui el más simpático de la escuela

Lozoya precisó que fue Luis Videgaray quien le pidió que le entregara los 6.8 millones a Anaya, ya que, señaló, fue quien logró que el partido de Acción Nacional (PAN) votara a favor de la reforma.

"Anaya Cortés sí voto la reforma constitucional en materia energética favorablemente, y si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que eso era bastante irrelevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya Cortés no eran sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, es decir, los acuerdos con los diputados del PAN se hacían con él, y él ejercía la influencia política sobre los diputados. Cualquier acuerdo durante los años 2013 y 2014, en ese entonces, transitaban por él", afirmó.