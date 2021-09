Ricardo Anaya: Yo nunca fui el más simpático de la escuela

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Anaya aseguró en un video que nunca fue el más simpático de la escuela, pero sí fue el más matado (más estudioso).

Esto en referencia de que leerá toda la investigación que hay en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ya me entregaron la investigación en mi contra, por la que AMLO me queire meter 30 años a la cárcel. Estas 73 cajas contienen 135 mil 388 hojas. No me la querían dar -aunque era mi derecho- doce veces las pedí", dijo el ex candidato presidencial del PAN.

Agregó:

"Me la dieron después de 3 órdenes judiciales, y ya entendí porque no me querían entregar la información. Pensaban que no las iba a leer. La verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado".

Publicaré una serie de 4 capítulos para demostrar que López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con PURAS MENTIRAS. Andrés Manuel, te convertiste en lo que tanto criticabas: en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para venganzas personales. pic.twitter.com/hCb2fdsd7U — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 28, 2021

FGR va por Ricardo Anaya por sobornos para aprobar reforma energética

La Fiscalía General de la República (FGR) va por Ricardo Anaya, quien acualtmente huye del país.

El año pasado Emilio Lozoya Austin, ex presidente de Petróleos Mexicanos, pagó 52 millones 380 mil pesos a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para que se concretara la aprobación de las reformas del Pacto por México, reveló al Gobierno Federal en su papel de "testigo".

Lozoya, según explica la Agencia Reforma, señaló a Enrique Peña Nieto y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como los responsables de esta "estrategia", donde Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) y quien durante ese periodo lideraba la Cámara de Diputados, recibiera hasta 6.8 millones de pesos.

Ricardo Anaya lideró la Cámara de Diputados en marzo de 2013, cuando se discutió la reforma energética y el dinero se le entregó el 8 de agosto de 2014, cuando éste ya era secretario general del PAN, revela el artículo.