Revocación de Mandato: Ricardo Monreal pide a senadores de Morena respetar veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que senadores del partido Morena promovieran la Consulta Popular de Revocación de Mandato, el líder de la bancada de este partido en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, pidió a sus compañeros respetar la veda electoral con motivo del proceso democrático.

Anteriormente el Cesar Carioto anunció que él y varios senadores interpondrían un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, esto luego de que el Instituto Nacional Electora (INE) les ordenara bajar un comunicado de prensa en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila advirtió que los legisladores deben ser los primeros en poner el ejemplo y respetar la ley que ellos mismos aprobaron.

En conferencia de prensa, el líder de los senadores de Morena reconoció que este es un tema que ha provocado un debate al interior de su bancada.

"Mi posición fue que tuviéramos cuidado y que el constructor de la ley está obligado a respetarla. Yo no voy a promover ningún juicio de derechos políticos. Hay que respetar la ley sin duda, llanamente, todos tenemos que respetar la ley", subrayó.

Monreal Ávila insistió en que los senadores de Morena deben dar ejemplo de observancia y respeto a la ley.

En conferencia de prensa por separado, César Cravioto anunció que se interpondrá un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, luego de que el INE les prohibiera hablar de la revocación de mandato y les ordenara retirar un comunicado y desplegado en el que los senadores morenistas expresan su respaldo incondicional al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cravioto aseguró que es injusta la resolución de la Comisión de Quejas del INE, que impuso medidas cautelares, porque "no se está violado la Ley Electoral y mucho menos la Ley de Revocación de Mandato".

Está siendo muy parcial el INE; por un lado, todo lo que suena a apoyo al presidente nos quieren tapar la boca y nos quieren decir 'no pueden hablar', pero todo lo que es golpear al presidente y todo lo que es llamar a no participar en la consulta de revocación de mandato, ahí sí el INE calla, ahí sí el INE no habla", expresó.