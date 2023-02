Revelan que secretario de Norma Piña es cuñado de Isabel Miranda de Wallace

CIUDAD DE MÉXICO.- Salvador Leyva Zaragoza, abogado defensor de los Derechos Humanos, reveló que el Secretario de Estudio y Cuenta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, es nadie más y nadie menos que Abrahan Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Wallace.

Fue el pasado jueves 2 de febrero que el abogado presentó su renuncia a la Defensoría Pública Federal tras considerar que "no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva Dirección y Presidencia de la SCJN".

De acuerdo con Salvador Leyva, el nombramiento de Norma Piña como cabeza de la SCJN supondría un "espionaje" en beneficio de Isabel Miranda Torres.

Isabel Miranda fue denunciada en agosto de 2022 por el expresidente del organismo, Arturo Zaldívar, ante la FGR por fabricación de pruebas para desacreditar al Poder Judicial.

Toda la narrativa que ha venido tratando de imponer, sin lograrlo, la señora Wallace, no sólo es falsa, es inverosímil y prácticamente absurda. Esa historia que ella narra no sostiene, no se sostiene desde ningún punto de vista”, aseveró Zaldívar en su momento.