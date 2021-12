Quinceañera festeja con vestido negro y en casa de "narcosatánicos" en Tamaulipas

TAMAULIPAS, México.-Yaretzi esperaba con ansias cumplir 15 años, ya que quería lucir su impresionante vestido en color negro. No obstante, lo que no se imaginó es que se volvería viral en redes sociales, no por su atuendo, sino por la locación para su sesión de fotos.

La joven utilizó como set para sus fotografías la casa que habitaran Adolfo de Jesús Constanzo alias "el padrino" y Sara Aldrete "la madrina".

Los apodos de estos personajes no dicen nada, pero sí, el mote con el que los llamaron a nivel nacional: "Los Narcosatánicos".

Comentarios no han sido nada favorables

La casa, ubicada en la colonia Jardín en Matamoros, se encuentra en ruinas y fue el escenario elegido por esta joven para captar imágenes previas a su celebración.

Sin embargo, luego de que la coordinadora de la fiesta de Yaretzi compartiera en redes sociales las gráficas y vídeos de la sesión, los comentarios no han sido nada favorables.

Lo anterior ya que uno de los crímenes más conocidos de los narcosatánicos, fue el del estudiante, Mark Kilroy, a quien secuestraron a las afueras de un bar y lo torturaron, le quitaron el cerebro para hervirlo en una olla y además le amputaron las piernas hasta las rodillas.

Se les atribuyen una serie de muertes y rituales

Tanto a Constanzo como a Aldrete, se les atribuyen una serie de muertes y rituales donde mutilaban a sus víctimas.

La jovencita usó para su sesión un vestido completamente negro que acompañó de una capa del mismo color y una diadema en color plata.